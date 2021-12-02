Воронежский режиссер "оживил" памятник Пушкину в битве юного нидзя с монстрами

Скрин кадра видео

Воронежский режиссер Евгений Раевский создал ролик о подвигах юного нидзя, в котором «оживил» памятник Александру Пушкину у оперного театра. В роли бесстрашного главного героя выступил шестилетний сын автора, который также стал и художником. Именно на основе его эскизов и были созданы монстры, которых побеждает нидзя. По сюжету герой сражается с ними на улицах Воронежа. А когда оказывается у памятника поэту, то сам Пушкин, спрыгнув с постамента, помогает одержать победу в схватке, застрелив монстра из пистолета

Видео Евгений разместил на своей странице в соцсети «Вконтакте», и ролик сразу стал мега-популярным. За сутки его просмотрело 54 тысячи зрителей.

- Сама идея проста: есть обычный ребенок и его рисунки. Я беру и переношу практически точные их копии с листа в объемный цифровой вид, и начинаю раскачивать идею дальше. Как итог, мы видим игровые уровни и наш второй по счету оживший памятник.

По словам Евгения, на создание ролика ушло несколько месяцев.