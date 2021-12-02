В Воронеже под суд пойдут три иностранца, перевозивших в машине наркотики

Прокуратура направила в Рамонский райсуд на рассмотрение уголовное дело в отношении троих жителей Узбекистана, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. В августе этого года на трассе в Рамонском районе полицейские остановили легковой автомобиль. При досмотре пассажиров у них обнаружили наркотик – героин, массой более 380 граммов. По версии следствия, задержанные перевозили наркотики из столицы и планировали сбыть в Воронеже посредством закладок в тайниках.

За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.