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Происшествия2 декабря 2021 14:38

В Воронеже под суд пойдут три иностранца, перевозивших в машине наркотики

У них нашли больше 380 грамм героина
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Прокуратура направила в Рамонский райсуд на рассмотрение уголовное дело в отношении троих жителей Узбекистана, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. В августе этого года на трассе в Рамонском районе полицейские остановили легковой автомобиль. При досмотре пассажиров у них обнаружили наркотик – героин, массой более 380 граммов. По версии следствия, задержанные перевозили наркотики из столицы и планировали сбыть в Воронеже посредством закладок в тайниках.

За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.