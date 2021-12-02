В Воронежском театре оперы и балета прокомментировали отстранение непривитых сотрудников от работы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежском театре оперы и балета разрешился конфликт, связанный с отстранением от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Напомним, несколько человек вчера сообщили, что их не пустили в здание театра, аннулировав пропуска. И якобы из-за этого произошли отмены части спектаклей.

Руководство учреждения прокомментировало ситуацию "Комсомолке".

- В нашем театре строго соблюдается комплекс мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Подавляющее большинство штатных сотрудников сделали выбор в пользу безопасности и заботы о здоровье - своем, других артистов и зрителей, - и прошли вакцинацию. В сложившейся ситуации руководство театра приняло решение допустить к работе ранее временно отстраненных сотрудников, - сообщили в дирекции Воронежского ТОБ. - Объявленные театром отмены оперных спектаклей в декабре этого года не имеют отношения к временному отстранению от работы части коллектива. Отмена двух спектаклей произошла по техническим причинам. Информация об изменениях в репертуаре декабря была опубликована на официальном сайте театра еще 26 ноября 2021 года.

Действительно, наше издание сообщало об этом 29 ноября.