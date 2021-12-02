К местам службы отправились 700 новобранцев из Воронежской области

Почти все воронежские парни будут служить в границах ЗВО Фото: из архива «КП»

За два месяца военного призыва в Воронежской области под ружье поставили 700 парней, что составляет 55% от нормы призыва и отправки. Все они, в основном, отправились служить в границах Западного военного округа.

В условиях пандемии во время следования призывников в воинские части полностью исключен их контакт с гражданскими лицами, пояснили в военкомате области. Новобранцев к местам службы доставляют на поездах, которые заблаговременно дезинфицируются. Помещения сборных пунктов также обрабатываются дезсредствами.

В военкомате с начала призывной кампании работает телефон «горячей линии» 8(473) 252-53-30.