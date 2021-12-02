В Воронеже продавец на 95 тысяч обманула хозяйку павильона мобильных устройств

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже 40-летняя владелица торгового павильона по продаже аксессуаров для мобильных устройств заметила, что с ее счета списываются деньги. Предпринимательница написала заявление в полицию.

Правоохранители провели расследование и выяснили, что ущерб составил около 95 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнюю жительницу Воронежа, которая работала в павильоне. Девушка призналась, что на протяжении нескольких месяцев через платежный терминал проводила фиктивный возврат товара, при этом указывая для зачисления денег реквизиты своей банковской карты.

- В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – Наказание по ней составляет до лет лишения свободы.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.