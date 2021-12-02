Непривитые от коронавируса сотрудники воронежского театра оперы и балета вернулись на работу

фото Марина Белоглазова

В воронежском театре опер и балета разрешилась конфликтная ситуация, связанная с отсутствием прививок у некоторых сотрудников. Утром 2 декабря они приступили к работе. Приказ подписал руководитель театра. Об этом сообщили сами сотрудники.

Напомним, накануне несколько человек, среди которых солисты, концертмейстеры, музыканты оркестра, а также персонал (всего 16 человек), по их словам, не допустили к работе из-за отсутствия прививки.

По данным департамента культуры Воронежской области, в театре оперы и балета вакцинировано 95% штата. Прививки оправданы, поскольку в культурных учреждениях сталкиваются с большим количеством людей.