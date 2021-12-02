В воронежской мегашколе сделают ставку на принцип Нобелевских лауреатов

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Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, мечтает, чтобы он независимо от места жительства или социального положения получал знания в современных и комфортных условиях. Чтобы это было не просто образовательное учреждение «поближе к дому», а просторное и новое, с современными кабинетами, оборудованными классами, а еще вкусно пахнущей пирожками столовой, стильной библиотекой и обязательно с местами для отдыха…

Именно такой масштабный образовательный проект начали реализовывать в Воронежской области – строительство мегашколы. Об особенностях его реализации региональные власти рассказали в видеоролике, опубликованном на портале 36on.ru.

Известно, что столица Черноземья подарила миру трех лауреатов Нобелевской премии: писателя Ивана Бунина и физиков Павла Черенкова и Николая Басова. Мегашкола поможет развить таланты и повысить качество обучения наших школьников. Глядишь, и список пополнится! Ведь именно с детства у ребятишек развивается тяга к знаниям, стремление найти свой путь в жизни, получить в будущем именно ту профессию, которая не будет в тягость. Поэтому в Воронежской области последние годы делают большой упор на школьное образование. За считанное время в районах региона открылось 15 новейших образовательных учреждений. Теперь очередь за мегашколой, которая появится на Московском проспекте в Воронеже.

Как отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ее строительство – это еще один шаг к проводимой нашим государством социальной политике. И общее будущее граждан страны всецело зависит от того, насколько качественным будет образование, получаемое детьми сегодня.

Согласно проекту, школа предусматривает углубленное и индивидуальное обучение, а также расширенную программу внеурочного развития ребенка и довольно большой перечень дополнительных занятий. Важно, что детям для этого не надо будет покидать здание. В одном месте они будут одновременно изучать общую программу и получать опыт по направлениям.

– Проект школы соответствует самым строгим требованиям к современной образовательной организации, реализующей не только программу общего среднего образования, но и дающей возможность углубленного и индивидуального обучения, организации внеурочной деятельности и дополнительных занятий по разным направлениям. Такой подход позволит раскрыть потенциал каждого учащегося, помочь определиться с выбором дальнейшего направления обучения и развития, – подчеркнул глава региона.

Верно говорят, что неталантливых детей не бывает. У каждого ребенка есть свои интересы, а развить их поможет воронежская мегашкола. Здесь будут художественные мастерские, астрономическая башня, лаборатории для учебных опытов, биологический водоем, спортзалы и многое другое. Создатели образовательного проекта считают, что только через малые открытия ребенок сможет найти свое главное предназначение и вектор дальнейшего развития.