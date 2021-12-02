Мошенники "помогли" жительнице Воронежа в получении кредита, но денег им бдительная девушка не отдала

В полицию обратилась 35-летняя жительница Воронежа, которая рассказала, как ее пытались облапошить мошенники. На телефон девушки позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил, что расследует случаи мошенничества через интернет. После этого потерпевшей позвонил, якобы, сотрудник службы безопасности банка с новостью о том, что кто-то получил доступ к личному кабинету гражданки и пытается оформить на нее кредит. Чтобы предотвратить мошенничество, надо как можно скорее получить самой кредит и затем вернуть деньги.

По научению незнакомца девушка отправилась в банк и оформила там кредит на 750 тысяч. Но после этого решила сверить реквизиты счетов, они оказались разными. Это насторожило гражданку, которая обратилась в полицию.