ЛОС Воронежа оштрафовали на два с лишним миллиона за загрязнение окружающей среды

Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

Четыре десятка нарушений выявили в ходе плановой проверки Левобережных очистных сооружений Воронежа инспекторы Росприроднадзора.

Самое грубое среди них: продолжающийся с сентября 2020 по август 2021 года сброс сточных вод с повышенным содержанием загрязняющих веществ. В стоках отмечается превышение предельно допустимого содержания по взвешенным веществам в 4,5 раза; БПК (полн.) в 24,4 раза; сульфатам в 1,6 раза; аммоний иону в 46 раз; нитрит-иону в 12 раз; фосфору фосфатов в 2,75 раза; железу общему в 1,6 раза; нефтепродуктам в 3,6 раза; АПАВ в 2,1 раза; меди в 8,2 раза; ХПК в 10,5 раза; цинку в 6,7 раза; марганцу в 11 раз.

Вся эта гадость попадает прямиком в водохранилище, в воде которого в 500 метрах ниже места сброса сточных вод зафиксировано превышение концентраций загрязняющих веществ по взвешенным веществам в 1,16 раза; БПК (полн.) в 1,5 раза; сульфатам в 1,2 раза; хлоридам в 1,28 раза; аммоний иону в 5,45 раза; нитрит-иону в 2,52 раза; меди в 1,3 раза; ХПК в 1,56 раза; цинку в 1,69 раза, по ряду веществ от 1,2 до 5,45 раза.

В добавок ко всему ЛОС сбрасывало в водоем жиры, что также может привести к негативному воздействию на водный объект.

В отчетах между тем предприятие скрывало неприглядные данные. Так, в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год отражены неполные и недостоверные данные, а программа производственного экологического контроля разработана с их учетом.

По итогам проверки специалисты Росприроднадзора составили протокол об административном правонарушении и выдали ЛОС новое предписание об устранении выявленных нарушений. Предприятие оштрафовали на 2 млн. 212 тыс. рублей. Сейчас эксперты рассчитывают причиненный окружающей среде ущерб.