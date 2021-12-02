Брызнувшая перцовым баллончиком в лицо судебным приставам жительница Воронежской области заплатит 30 тыс рублей

Борисоглебский городской суд признал даму виновной в соответствии с частью 1 статьи 318 УК РФ и статьей 319 УК РФ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

47-летняя жительница Борисоглебска заплатит штраф за оскорбление двух сотрудников УФССП по Воронежской области.

Мужчины приехали за дамой, чтобы принудительно доставить ее к мировому судье, так как она пропустила предыдущее заседание.

В общении с приставами женщина употребила нецензурную брань, употребляя выражения в неприличной форме, тем самым унизив их честь и достоинство, как представителей власти. После этого она распылила содержимое перцового баллончика в лица мужчинам.

В результате Борисоглебский городской суд признал даму виновной в соответствии с частью 1 статьи 318 УК РФ и статьей 319 УК РФ, назначив суммарный штраф в 30 тысяч рублей.