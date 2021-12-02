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Tele2 дарит B2B-клиентам 10 000 SMS

Компания подводит итоги работы в бизнес-сегменте по итогам третьего квартала 2021 года.

В Воронежской области потребление дата-трафика увеличилось на 37% год к году при росте числа B2B-клиентов на 5%. Адресные SMS-рассылки стали одним из самых эффективных маркетинговых инструментов среди малого и среднего бизнеса, поэтому всем клиентам, которые впервые подключат услугу «SMS-Таргет», Tele2 подарит 10 000 SMS.

Развитие B2B-сегемента является одним из ключевых направлений работы Tele2. По итогам третьего квартала текущего года оператор зафиксировал рост по основным бизнес-показателям. Так, воронежские корпоративные клиенты использовали на 37% больше мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года. Во многом на это повлияло то, что часть компаний ввела для своих сотрудников гибридный формат – сочетание работы в офисе и дома.

Голосовой трафик в B2B-сегменте также продемонстрировал существенный рост. Он увеличился более чем на 17% год к году. Tele2 учитывает развивающиеся тенденции и предлагает новым клиентам удвоить пакет минут на популярных тарифах «Мой бизнес М» или «Мой бизнес L» в течение 12 месяцев, сохранив абонентскую плату на прежнем уровне.

Клиентская база Tele2 в корпоративном кластере продолжает расширяться. За отчетный период количество бизнес-абонентов оператора в Воронежской области увеличилось на 5%, а число государственных организаций среди клиентов – на 39%. Рост выручки составил 20%. В целом в регионе продолжает расти популярность digital-услуг для бизнеса.

Воронежские B2B-абоненты пользовались сервисом для организации SMS-рассылок с детальным сегментированием целевой аудитории – «SMS-Таргет» на 71% больше, чем в прошлом году. Сервис позволяет настроить и провести SMS-рассылку для привлечения новых клиентов с точным отбором целевой аудитории или проинформировать действующую клиентскую базу. Tele2 предлагает новым пользователям сервиса выгодную акцию. Всем клиентам, впервые подключающим услугу «SMS-Таргет» с 1 по 31 декабря 2021 года, оператор подарит 10 000 SMS на тридцать дней с момента активации.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 продолжает демонстрировать уверенный рост в сегменте корпоративного бизнеса. Чтобы оставаться эффективными, мы анализируем потребительское поведение и совершенствуем наши продукты. Например, услуга «SMS-Таргет» отвечает всем потребностям наших клиентов в проведении адресных рассылок с максимально точным отбором аудитории. А наши предложения на основе аналитики big data позволяют решать многие бизнес-задачи быстрее и продуктивнее: привлекать клиентов на основе их интересов, узнавать больше о потребителях с помощью геоаналитики, настраивать банковские нотификации, а также управлять кредитными рисками».