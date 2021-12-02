Под Воронежем на пожаре погиб мужчина

На пепелище обнаружили тело 69-летнего мужчины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в среду, 1 декабря, в селе Землянск Семилукского района на улице Ленина загорелся жилой дом 6х10 метров.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 20.51. На место ЧП выезжали десять наших сотрудников на трех машинах. Пожар ликвидировали в 21.14. Пламя успело уничтожить крышу на площади 30 квадратных метров, треть ее рухнула внутрь. В доме горела комната 3х3 м. В ней обнаружили тело 69-летнего мужчины. Причину его смерти, а также почему случился пожар, еще предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.