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Происшествия2 декабря 2021 9:37

В райцентре Воронежской области сгорела ферма с 24 коровами

Пожар случился в Россоши
Юрий КОЗЛОВ
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Пожар потушили через 44 минуты после сообщения о нем. Фото: Спасатели Воронежской области, ВКонтакте.

Пожар потушили через 44 минуты после сообщения о нем. Фото: Спасатели Воронежской области, ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Кошмарное ЧП случилось в Россоши по адресу: улица Набережная, 43а в среду, 1 декабря. В 13.29 в фермерском хозяйстве загорелся коровник и пристройка к нему. Огонь уничтожил 24 животных и десять тюков сена. Успели вывезти на улицу только находившийся в постройке трактор. Пламя прорвалось сквозь крышу, часть ее рухнула. Пожар удалось локализовать в 14.05 и окончательно ликвидировать в 14.13.

Пострадавших во время ЧП не было. Материальный ущерб от пожара составил 3,5 миллиона рублей.

Одна из немногих оставшихся в живых коров. Фото: Спасатели Воронежской области, ВКонтакте.

Одна из немногих оставшихся в живых коров. Фото: Спасатели Воронежской области, ВКонтакте.

Фото: другой источник.