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Происшествия2 декабря 2021 9:01

В Воронеже юный наркоторговец сядет на шесть лет

Он отправится в колонию строгого режима
Юрий КОЗЛОВ
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21-летний мужчина за размещение "закладок" наркотика отправится в колонию строгого режима.

21-летний мужчина за размещение "закладок" наркотика отправится в колонию строгого режима.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Левобережном районном суде вынесли приговор по уголовному делу 21-летнего Дмитрия Л. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Молодой человек купил крупную партию наркотика, являющегося производным метилэфедрона. В июле 2020 года он разместил эту смертоносную дрянь в тайниках в Левобережном районе для последующей продажи. Однако его задержали полицейские на месте преступления, «закладки» наркотика изъяли.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил наркоторговца е шести годам колонии строгого режима.