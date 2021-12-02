В Воронеже юный наркоторговец сядет на шесть лет

21-летний мужчина за размещение "закладок" наркотика отправится в колонию строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Левобережном районном суде вынесли приговор по уголовному делу 21-летнего Дмитрия Л. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Молодой человек купил крупную партию наркотика, являющегося производным метилэфедрона. В июле 2020 года он разместил эту смертоносную дрянь в тайниках в Левобережном районе для последующей продажи. Однако его задержали полицейские на месте преступления, «закладки» наркотика изъяли.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил наркоторговца е шести годам колонии строгого режима.