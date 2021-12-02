В Воронеже поймали вора, пытавшегося скрыться с места преступления

Злоумышленник достал из чужой сумки кошелек и телефон, после чего направился к выходу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне днем в помещение медицинского учреждения, расположенного на территории Ленинского района, под видом посетителя зашел неизвестный. Пройдя по этажам, мужчина зашел в хозяйственный блок, где в одном из кабинетов увидел оставленную без присмотра сумку. Он достал из нее кошелек и телефон, после чего направился к выходу.

В это время в кабинет зашла сотрудница центра и попыталась остановить злоумышленника, который хотел скрыться. Около центрального выхода из здания преследование продолжил сотрудник охраны. На соседней улице ему удалось догнать неизвестного, но тот бросил охраннику похищенное имущество и скрылся.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний воронежец, которого оперативники задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Задержанный во всем сознался.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до четырех лет лишения свободы. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.