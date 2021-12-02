У Воронежской области появилась еще одна граница

Граница с Белгородской областью составляет почти 400 километров. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1 декабря в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения об участке границы между Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщили в региональной Кадастровой палате. Теперь все границы Воронежской области с другими субъектами Российской Федерации официально оформлены в ЕГРН.

Граница с соседями-белгородцами простирается на протяжении 396 километров. Проходит она по территории шести районов: Нижнедевицкого, Репьевского, Острогожского, Каменского, Ольховатского и Россошанского.

В Кадастровой палате напомнили, что в 2017 году в ЕГРН была внесена граница с Липецкой областью. Позднее были установлены границы нашего региона с Курской, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями.

- Внесение сведений о границах между субъектами Российской Федерации позволит решить вопросы предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, размещения объектов капитального строительства, определения кадастровой стоимости. И в целом обеспечить инвестиционную привлекательность нашего региона и эффективное управление земельными ресурсами, – отметила директор Кадастровой палаты Воронежской области Ольга Фефелова.