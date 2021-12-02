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Здоровье2 декабря 2021 7:42

Свыше 15 тысяч жителей Воронежской области привились от коронавируса 1 декабря

Уже почти 150 тысяч прошли ревакцинацию
Алексей СЕРГУНИН
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Нулевой показатель прироста по числу ревакцинированных за вчерашние сутки связан с очередным сбоем в Федеральном регистре.

Нулевой показатель прироста по числу ревакцинированных за вчерашние сутки связан с очередным сбоем в Федеральном регистре.

Фото: Артем КИЛЬКИН

1 декабря в Воронежской области прививки от коронавируса сделали 15849 человек. Первый компонент получил 6861 житель региона, второй – 8988. Об этом сегодня сообщил региональный оперативный штаб.

Всего в регионе привились уже один миллион 170 333 жителя. Причем двукратно вакцинировались один миллион 51 783 человека. А вот ревакцинацию успешно прошли 148 560 воронежцев.

Нулевой показатель прироста по числу ревакцинированных за вчерашние сутки связан с очередным сбоем в Федеральном регистре.