Свыше 15 тысяч жителей Воронежской области привились от коронавируса 1 декабря

Нулевой показатель прироста по числу ревакцинированных за вчерашние сутки связан с очередным сбоем в Федеральном регистре. Фото: Артем КИЛЬКИН

1 декабря в Воронежской области прививки от коронавируса сделали 15849 человек. Первый компонент получил 6861 житель региона, второй – 8988. Об этом сегодня сообщил региональный оперативный штаб.

Всего в регионе привились уже один миллион 170 333 жителя. Причем двукратно вакцинировались один миллион 51 783 человека. А вот ревакцинацию успешно прошли 148 560 воронежцев.

Нулевой показатель прироста по числу ревакцинированных за вчерашние сутки связан с очередным сбоем в Федеральном регистре.