Воронежская спортсменка, обезвредившая грабителя, выиграла чемпионат России по кобудо

Одна из победителей чемпионата России Дарья Зенина. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены отлично выступили на чемпионате и первенстве России по восточному боевому единоборству в дисциплине «кобудо»*. Соревнования проходили в Подольске. В них участвовали около 1000 спортсменов. Воронежскую область представлял 51 человек. Из них 12 претендовали на медали в чемпионате страны и все они поднялись на пьедестал. На счету воронежцев пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Первое место в дисциплине «тайхо-дзюцу» (постановочный поединок) завоевали Дарья Зенина и Виктория Кожушкова (об этой спортсменке, однажды после тренировки сумевшей обезвредить грабителя, мы подробно писали). А в дисциплине «кумите» (бой на татами) победили Арман Зироян в весовой категории до 75 кг, Константин Кириаков в весе до 80 кг и Артем Кожокин в категории до 85 кг.

Воронежские мастера кобудо отлично выступили в кумитэ (бой на татами). Фото: cspsk-vrn.ru

Этот турнир был отборочным в национальную сборную России. Спортсмены, ставшие первыми, гарантировали себе места в главной команде страны.

Также, не остались без медалей воронежцы и в первенстве России. Здесь они завоевали 26 наград.

- Выступили отлично! Коллектив был очень дружным. Все собрались, болели активно друг за друга. Спортсмены полностью выкладывались на соревнованиях и все, что могли, сделали, - подвел итог соревнованиям главный тренер сборной Воронежской области по кобудо Григорий Петросян.

* Кобудо – одна из методик тренировки в карате-до, японской системе самозащиты. Она учит тому, как противостоять одному или нескольким вооруженным противникам с помощью различных видов холодного оружия или без него.