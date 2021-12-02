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Общество2 декабря 2021 7:28

За повторную езду в пьяном виде воронежца могут отправить за решетку

Второй год кряду он сел нетрезвым за руль
Алексей СЕРГУНИН
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У водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения: нарушение речи и характерный запах.

У водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения: нарушение речи и характерный запах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночное время на улице Урицкого сотрудники ОБДПС УМВД России по Воронежу остановили автомобиль «Кадилак» под управлением 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

У водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения: нарушение речи и характерный запах. От предложения сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что в 2020 году этот мужчина привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Если тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года, то теперь мужчине в соответствии со ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» грозит тюремный срок до двух лет.