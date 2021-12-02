В Воронежской области обнаружли останки бойца Красной Армии

Фото из официальной группы поискового отряда "Патриот" Воронеж в "ВК"

Поисковики воронежского отряда «Патриот» продолжают отработку боевых мест у сел Переезжее и Колыбелка. В воскресенье, 28 ноября, на лугу они обнаружили в воронке останки солдата Красной Армии. При нем была каска, зип к винтовке Мосина и карманный складной ножик. К сожалению, медальона при бойце не обнаружили. Поэтому установить его имя не представляется возможным.

Напомним, что продолжается поисковая операция по подъему обломков советского бомбордировщика ПЕ-2 у Землянска.

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