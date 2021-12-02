В Воронеже автоледи на «БМВ» сбила пенсионерку

Сотрудники полиции проводят проверку. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне в 12:30 у дома № 3 по улице Обручева 32-летняя водитель автомобиля «БМB Х-3», двигаясь со стороны улицы Димитрова в сторону улицы Минская, наехала на 62-летнюю местную жительницу.

- Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП пешеход доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.