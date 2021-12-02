Под Воронежем началась операция по подъему советского бомбардировщика

Фото с сайта ВРОО ИППО «Дон»

В Воронеже недалеко от Землянска стартовала экспедиция регионального отделения «Поискового Движения России» по Воронежской области – ВРОО ИППО «Дон» по подъему и идентификации самолета ПЕ-2.

На месте катастрофы советского пикирующего бомбардировщика ПЕ-2 обнаружили многочисленные фрагменты и узлы самолета: тяги рулей, трубопровод пневмосистемы, фрагменты фюзеляжа, элементы механизации крыла, электромоторы, обрамление кабины, стыковочные зализы и другое.

Фото с сайта ВРОО ИППО «Дон»

- Одной из интересных находок стал «бомбоприцел» с заводским номером, он сохранился в хорошем состоянии, - рассказал Михаил Сегодин, руководитель поискового объединения «Дон». - Так же при первоначальном исследовании (без химической чистки) обнаружены несколько заводских клейм, что поможет в идентификации самолета и дает возможность прояснить историю гибели и судьбу экипажа.

При обследовании участка на месте катастрофы поисковики не обнаружили личных вещей, снаряжения и предметов одежды летчиков, что позволяет сделать вывод, что экипаж успел катапультироваться.