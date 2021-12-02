Воронежский «Буран» во второй раз решил попробовать в деле нападающего Дорохова

Святослав Дорохов. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

Нападающий ХК «Россошь» Святослав Дорохов продолжит карьеру в воронежском «Буране».

В текущем розыгрыше НМХЛ он в 17-ти матчах набрал 18 очков, забросив четыре шайбы и отдав 14 результативных передач.

Отметим, что для Дорохова это уже второй вояж в стан главного клуба региона. В прошлой кампании он принял участие в двух встречах, но результативными действиями не отметился.

Уже завтра Святослав сможет сыграть за «Буран». Подопечные Михаила Бирюкова проведут в Москве матч с местной «Звездой». Начало в 13:00.