За избиение бабушки 33-летнего внука из Воронежской области отправили в колонию

В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ мужчину приговорили к тюремному заключению на 18 месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний житель села Петровское ближайшие полтора года проведет в исправительной колонии. Такое решение принял Борисоглебский городской суд.

В середине февраля этого гола года мужчина находился дома и употреблял спиртные напитки. Он зашел в комнату, где была его бабушка, и попросил денег. Она отказала, в результате чего разгорелась ссора.

Тогда раздосадованный внук кулаком нанес не менее шести ударов женщине по различным частям тела. Врачи оценили вред здоровью, как опасный для жизни человека.

В итоге в соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ мужчину приговорили к тюремному заключению на 18 месяцев. Впрочем, он все еще может подать апелляцию.