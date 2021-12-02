В Воронеже отремонтировали два дома послевоенной постройки

Дом № 6 по улице Артамонова. Фото телеграм-канала Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона.

Завершился капитальный ремонт многоквартирных домов №3 и №6 по улице Артамонова в Воронеже. Здания преобразились не только внешне. Появились новые крыши, а полностью изношенные внутридомовые коммуникации заменили на современные инженерные системы. Об этом информирует телеграм-канал Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона.

- Старая крыша доставляла много проблем, - вспоминает старший по дому №3 Александр Максименков. - Из-за систематических протечек один угол дома постоянно намокал. Зимой снег задувало под «конек». Неизвестно, продержалась бы изношенная кровля хотя бы еще один год.

Сейчас на домах №3 и №6 по улице Артамонова новые крыши, смонтированные в соответствии с современными строительными нормами и правилами. Жителям теперь не страшны дожди и снегопады. Новые кровли уже прошли испытание осенними осадками.

Отопительный сезон жители двухэтажек встретили с новыми системами теплоснабжения. И сразу почувствовали разницу.

Еще одна проблема, от которой избавились жители дома №3 по улице Артамонова, – это неэффективно работающая канализация. Старая система водоотведения полностью износилась и уже не обеспечивала нормальный отвод воды из здания.

– Трубы были настолько забиты, что даже когда просто посуду мыли на кухне, вода уходила из раковин очень медленно, – сообщил старший по дому. – Новая система работает, как положено. После капитального ремонта использованная вода уходит моментально.