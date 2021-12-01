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Общество1 декабря 2021 18:03

Воронежцы уже могут отправить письмо Деду Морозу

На «Почте России» начали принимать новогодние послания доброму волшебнику
Юрий КОЗЛОВ
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Особенно хочется чудесного исполнения желаний, конечно, детям.

Особенно хочется чудесного исполнения желаний, конечно, детям.

Фото: предоставлено "Почтой России".

В воронежском филиале «Почты России», как и по всей стране, начали принимать письма Деду Морозу. Опустить их можно по адресу: проспект Революции, 25 в специально оформленный к празднику ящик с 1 по 31 декабря.

Чтобы письмо попало к доброму волшебнику, нужно правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Чтобы получить ответ, на конверте обязательно нужно правильно указать полный почтовый адрес с индексом отправителя.

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза.