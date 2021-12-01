В Воронеже мошенники сообщили мужчине о крупном заграничном счете и «развели» его на 940 тысяч рублей

Чтобы перевести деньги мошенникам, 33-летний мужчина дважды брал кредиты. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

33-летний житель Коминтерновского района стал жертвой мошенников. Ему позвонил незнакомец. Представился сотрудником банка. И заявил, что у собеседника есть счет за границей на сумму более четырех миллионов рублей. Эти деньги можно обналичить, но сначала надо оплатить штраф за долгое хранение денег и содержание счета. Мужчина согласился перевести более 300 тысяч рублей. Для этого он взял кредит.

Позже жителю Коминтерновского района позвонил еще один аферист, на этот раз представившийся работником налоговой службы. Он тоже рассказал историю о счете за границей и потребовал оплатить штраф – на этот раз 640 тысяч рублей. И снова мужчина взял кредит, чтобы выполнить требование мошенника. И только после этого он понял, что ничего из-за границы не получит, и пошел в полицию.

- Всего 30 ноября было десять похожих преступлений. Ущерб от них составил более 1,6 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, карающие за кражи и мошенничества, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз просят не верить незнакомцам, звонящим с целью убедить под любыми предлогами перевести на указанные им адреса деньги.