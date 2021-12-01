Первым заместителем прокурора Воронежской области стал сибиряк

Дмитрий Неверов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

29 ноября по Указу Президента 40-летний старший советник юстиции Дмитрий Неверов получил назначение на должность первого заместителя прокурора Воронежской области. Дмитрий Васильевич родился в Томске, юридическое образование получил в университете родного города.

На службу в органы прокуратуры Томской области Дмитрий Неверов был принят в августе 2002 года. Работал помощником прокурора Ленинского района Томска, прокурором, заместителем начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области, первым заместителем прокурора Советского района Томска. В марте 2010 года был назначен на должность Томского межрайонного природоохранного прокурора. С мая 2014 г. был начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Томской области. Приказом Генерального прокурора России Дмитрий Неверов награжден знаком отличия «За верность закону» III степени и нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Новый первый заместитель прокурора Воронежской области женат, воспитывает сына.