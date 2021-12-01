Под Воронежем гость с юга обокрал дачу

Уроженцу Осетии, признавшемуся в краже, грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В сентябре 63-летний воронежец обнаружил, что его дачу на улице Максима Горького в селе Новая Усмань обокрали. И написал заявление в полицию.

Стражи порядка выяснили, что вор перелез через забор и забрался в гараж, где утащил точильный станок. Затем отжал оконную раму в доме и украл ТВ-приставку, посуду и другие мелкие вещи. В итоге хозяину дачи был причинен ущерб на сумму около 14 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил судимый за кражи, а также незаконный оборот наркотиков 26-летний уроженец республики Осетия. Он приехал в Воронежскую область на заработки. Видимо, в том числе и такие вот криминальные.

- В отделе полиции мужчина полностью признал свою вину, и рассказал, что часть украденных вещей сдал в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.