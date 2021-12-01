Из воронежского «Факела» ушли два игрока

Александр Саутин на прощание сказал добрые слова и о клубе, и о воронежских болельщиках. Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» приняли решение расстаться с двумя футболистами. Уход полузащитника Максима Седова был вполне ожидаем. Хавбек в нынешнем сезоне не попадал в основной состав и очень редко выходил на замену.

У Максима Седова в "Факеле" дела не задались. Фото: с сайта ФК "Факел"

Расставание с вратарем Александром Саутиным было чуть более неожиданным. Впрочем, после прихода Ильи Свинова голкипер потерял место в основе. И очевидно, ему нужно перезапустить карьеру в новой команде.

С Саутиным, сыгравшим 118 матчей за «Факел», расстались по-доброму (как, впрочем, и с Седовым). Сам вратарь так попрощался с воронежским клубом:

– «Факел» всегда будет в моем сердце! Это было замечательное время. Желаю «Факелу» в этом году оформить путевку в Премьер-лигу, Воронеж всегда был этого достоин. Спасибо всем: руководству клуба, тренерскому и административному штабу, всем игрокам и, конечно, болельщикам, они в Воронеже – самые лучшие!