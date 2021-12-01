В Воронеже могут создать 5 приютов для бездомных животных

Фото из архива КП

Во время прямого эфира с мэром Вадимом Кстениным 1 декабря воронежцы затронули животрепещущую тему – проблему безнадзорных животных. Как известно, в городе-миллионнике не хватает приютов, куда бы прибиться бродячим животным. Глава города рассказал, как в мэрии решают этот вопрос.

На данный момент все механизмы работы с безнадзорными животными осуществляются исключительно в рамках Федерального законодательства. Все полномочия там прописаны.

Выхода здесь два – либо строительство приютов для животных, либо поиск им новых хозяев. По словам Вадима Кстенина, эвтаназия проводится только в самых экстраординарных случаях.

Мэр анонсировал строительство муниципального приюта, о котором просили горожане и общественники. Оно начнется в 2022 году. Уже выделен земельный участок. Осталось только доделать проект, получить госэкспертизу и можно будет начинать работу.

– Он запроектирован достаточно мощным – на 200 голов, со всеми необходимыми по законодательству помещениями. Вместе с этим мы сформировали еще 4 земельных участка для строительства частных приютов. Интересанты есть, это организации, которые работают с животными. Поэтому мы инициировали на региональном уровне внесение изменений в пятый областной закон, который позволяет для реализации социально важных проектов при определенных условиях предоставлять земельные участки напрямую инвесторам. Теперь строительство приютов относится к этим категориям. Поэтому, в ближайшее время мы увидим серьезные изменения в этой сфере, – рассказал Вадим Кстенин.