В Воронежской области продавщица наняла знакомого для имитации взлома магазина

В отделе полиции продавщица признала свою вину в краже. Фото: из архива «КП»

Директор магазина в Бобровском районе написал заявление в полицию о краже продуктов на 11 тысяч рублей. Стражи порядка выяснил, что преступление совершила 50-летняя продавщица этой торговой точки, местная жительница. Она призналась, что в ноябре утащила продукты из своего магазина. А чтобы запутать полицейских, уговорила знакомого имитировать взлом и кражу.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (до двух лет лишения свободы). До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.