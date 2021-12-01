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Происшествия1 декабря 2021 14:43

В Воронежской области продавщица наняла знакомого для имитации взлома магазина

А сама украла продукты на 11 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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В отделе полиции продавщица признала свою вину в краже.

В отделе полиции продавщица признала свою вину в краже.

Фото: из архива «КП»

Директор магазина в Бобровском районе написал заявление в полицию о краже продуктов на 11 тысяч рублей. Стражи порядка выяснил, что преступление совершила 50-летняя продавщица этой торговой точки, местная жительница. Она призналась, что в ноябре утащила продукты из своего магазина. А чтобы запутать полицейских, уговорила знакомого имитировать взлом и кражу.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (до двух лет лишения свободы). До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.