Непривитых от коронавируса артистов воронежского театра оперы и балета не пускают на работу

Вакцинация в театре оперы и балета, по сути, стала принудительной. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Непривитые от ковида артисты воронежского театра оперы и балеты фактически лишились работы. Без QR-кодов их просто не пропускают охранники. Среди артистов не желающих вакцинироваться, есть и солисты театра Назар Немченко и Людмила Солод (как они утверждают, спектакли с их участием сняли с репертуара), а также концертмейстеры и работники обслуживающего персонала.

Назар Немченко указывает на слова Президента России Владимира Путина о том, что вакцинация должна быть только добровольной. И заявляет, что нарушено его право на труд, закрепленное конституцией.

В департаменте культуры Воронежской области так прокомментировали скандал в театре:

- По действующему законодательству и по постановлению главного санитарного врача Воронежской области о проведении профилактических прививок от 6 октября 2021 года сотрудники областных учреждений культуры проходят вакцинацию против коронавируса. 94% всех работников уже прошли ее, в том числе в театре оперы и балета — 95 %.

Сотрудники сферы культуры в своей работе сталкиваются с большим количеством людей. И именно благодаря вакцинации культурные учреждения региона продолжают радовать зрителей и посетителей.

Чтобы гарантированно обезопасить жителей и гостей области, вакцинация сотрудников учреждений культуры Воронежской области будет продолжена.