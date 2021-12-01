Мэр Воронежа поддержал резкое повышение тарифов на ЖКХ

Многие воронежцы и так еле сводят концы с концами, а тут еще повышение "коммуналки". Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время первого эфира мэр Вадим Кстенин, отвечая на вопросы воронежцев, затронул и больную тему резкого повышения тарифов ЖКХ. Фактически градоначальник это решение городской думы поддержал. И объяснил, почему.

По словам мэра, повышение тарифов неизбежно для успешной реализации инвестиционных программ поставщиков воды и тепла, которые, по идее, должны улучшить качество и надежность поставляемых коммунальных услуг. При этом Вадим Кстенин заметил, что на 9,1 процента повышают платежи только у жильцов восьмиквартирного дома, обслуживаемого котельной на улице Сакко и Ванцетти. У остальных воронежцев рост составит от 7,2 (предельно допустимый рост до последнего решения гордумы) до 8,4 процента.

Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев пока не высказывал своего отношения к решению депутатов о повышении тарифов. Зато горожане создали петицию против очередного облегчения их кошельков, да еще и в период пандемии коронавируса.