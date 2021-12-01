В Воронеже семья воров совершала набеги на местный супермаркет

Полицейские задержали воровскую семейную пару и выясняют, не крали ли они продукты и в других магазинах. Фото: из архива «КП»

В ноябре полицейским сообщили о нескольких кражах продуктов в супермаркете одного из торговых центров в Северном микрорайоне. Преступники похищали товары в небольших упаковках, которые помещались под одеждой или их можно было унести в руках. Общий ущерб супермаркету составил более 15 тысяч рублей.

Участковые по записям камер видеонаблюдения торговых залов установили личности воров. Ими оказались ранее судимые за кражи 41-летний воронежец и его 33-летняя жена. Полицейские задержали криминальную парочку на их квартире и доставили в отдел полиции. Муж и жена признали свою вину. Полицейские выясняют, не причастны ли они и к другим похожим преступлениям, совершенным в Воронеже.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда криминальная парочка будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.