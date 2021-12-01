Мэр Вадим Кстенин: «Платные парковки в других районах Воронежа не появятся»

Фото мэрии Воронежа

Мэр Вадим Кстенин ответил на вопросы воронежцев в ходе прямого эфира в среду, 1 декабря. Трансляция шла из областного Дома журналистов и ее можно было посмотреть в официальном паблике правительства области в соцсети Вконтакте. Градоначальник рассказал о том, будут ли созданы в ближайшее время платные парковки в других районах Воронежа.

– Мы не рассматриваем вопрос создания платных парковок в других частях города, наша задача была не заработать денег, а упорядочить парковочные места в центре города, повысить их оборачиваемость. Вспомните ситуацию: приезжали на машинах, бросали их на целый день, а другим автомобилистам было просто не подъехать. Сейчас ситуация изменилась, сам часто передвигаюсь, вижу, что есть свободные парковочные места, – поделился Вадим Кстенин.

Он также развеял домыслы, что концессионер зарабатывает на этом слишком много денег и опроверг информацию, что платные парковки возьмет на себя муниципалитет.

– Концессионер вложил в них 116 млн рублей. На сегодняшний день за все время работы парковки заработали 203 млн рублей. Здесь невозможно нас обмануть, потому что вся выручка проходит через банки, мы контролируем расчетные счета. Из этих денег концессионер заплатил 33 млн налогов в бюджет Воронежа. Плюс выплатил нам по соглашению 42 млн. Также у него есть операционные затраты (офис, работники, содержание парковочных мест и прочее). Каждый месяц он подтверждает все документально, а оставшуюся часть он зачитывает как окупаемость. Кроме того, на сегодняшний день на 106 млн мы наложили штрафов. Если сложить все, что получили мы и что получили концессионер, ответ очевиден, зачем нам забирать парковки и самим организовывать процесс?, – подытожил мэр.

Напомним, в 2018 году в Воронеже запустили систему платных парковок. Проект разработала белгородская фирма "Городские парковки" в рамках концессионного соглашения с мэрией. Ее цели – наведение порядка с местами для стоянки, уменьшение заторов и улучшение экологической обстановки.