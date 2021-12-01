Когда полноценно заработают камеры на «выделенках», рассказал мэр Воронежа

Фото - мэрии Воронежа

Во время прямого эфира 1 декабря воронежцы задали несколько вопросов мэру Вадиму Кстенину о транспортной реформе и коснулись работы системы видеофиксации на выделенных полосах. В частности, автомобилистов интересовало, планируется ли увеличение видеокамер на них, поскольку даже после их введения можно наблюдать немало водителей, нарушающих ПДД.

Вадим Кстенин пояснил, что с введением полос для маршруток прошло время и в большинстве своем воронежские водители дисциплинированы, поэтому соблюдают правила, не выезжают на «выделенки». Но в любом случае система видеофиксации нарушителей требует дополнения. Полноценно она должна заработать до конца года.

– Как только будет закончено формирование базы автомобилей, которым разрешено использовать для движения выделенные полосы, система заработает. Мы предварительно проинформируем об этом горожан.

Напомним, в Воронеже выделенные полосы начали вводить в 2020 году. Они появились первыми на Северном мосту и улице Остужева. Затем, с 26 июня «выделенки» заработали на Чернавском мосту, дамбе и улице Степана Разина, а также на ВоГРЭСовском мосту, дамбе, улице 20-летия Октября. А спустя месяц – на Московском проспекте и улице Плехановской.

Организация выделенных полос позволяет упорядочить движение общественного транспорта и значительно увеличить провозную способность этих участков, поскольку позволяет провозить гораздо больше людей за тот же период.