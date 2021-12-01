В Воронеже мужа, заступившегося за жену, забил до смерти ее сожитель

Место преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем 12 сентября в одной из комнат общежития на Бульваре Пионеров разгорелась семейная драма. 46-летний мужчина пришел в гости к жене, с которой уже не жил. Женщина пожаловалась ему на то, что ее регулярно избивает новый сожитель. Вскоре пришел ее 50-летний любовник. Муж попытался его отчитать за издевательства над женой. Сожитель накинулся на него и зверски избил руками и ногами. Так, что мужчина умер. Экспертиза показала, что смерть наступила от внутричерепной травмы. Убийцу задержали.

В отношении сожителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он признал свою вину, подтвердив показания во время следственного эксперимента. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Вину задержанного мужчины также подтверждают показания свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров и выемок, - сообщил и.о. руководителя следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Станислав Богданов.