В Воронеже восемь управляющих компаний замешаны в крупном мошенничестве

За подделку протоколов и бюллетеней для голосования на общем собрании сотрудникам управляющей компании грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ разоблачили крупное мошенничество в области ЖКХ. Силовики выяснили, что должностные лица одной из управляющих компаний в Коминтерновском районе, вступив в сговор с еще семью УК, сделали фиктивные протоколы общих собраний владельцев квартир домов и бюллетени для голосования. Вместе с этими липовыми бумагами они передали техническую документацию для получения лицензии на управление этим жильем. Таким образом, они незаконно пытались получить право обслуживать эти дома. И соответственно брать за эти деньги.

- Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за нее – шесть лет лишения свободы. Допрошены восемь должностных лиц, в числе которых руководители управляющих компаний, которые признали свою вину. На квартирах фигурантов дела и в их офисах провели обыски. Во время них изъяли компьютерную технику, документы, относящиеся к деятельности управляющей компании и других подконтрольных организаций, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.