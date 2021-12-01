Воронежским школьникам разрешили не носить маски в образовательных учреждениях

В воронежских школах частично отменили масочный режим. Сейчас детям носить средства индивидуальной защиты на переменах не обязательно. Однако требование сохраняется для технических работников, работников пищеблоков и т. д. Об этом рассказали в мэрии 1 декабря.

Кроме того, в образовательных учреждениях сохраняются и требования к санбезопасности: термометрия, разделение потоков учащихся, обеззараживание воздуха и другие.

Напомним, масочный режим в воронежских школах ввели сразу после выхода из локдауна. С 8 ноября детям рекомендовали носить маски за пределами своих кабинетов.