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Общество1 декабря 2021 11:32

Воронежским школьникам разрешили не носить маски в образовательных учреждениях

Масочный режим должны соблюдать работники
Евгения ФРОЛОВА
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В воронежских школах частично отменили масочный режим. Сейчас детям носить средства индивидуальной защиты на переменах не обязательно. Однако требование сохраняется для технических работников, работников пищеблоков и т. д. Об этом рассказали в мэрии 1 декабря.

Кроме того, в образовательных учреждениях сохраняются и требования к санбезопасности: термометрия, разделение потоков учащихся, обеззараживание воздуха и другие.

Напомним, масочный режим в воронежских школах ввели сразу после выхода из локдауна. С 8 ноября детям рекомендовали носить маски за пределами своих кабинетов.