В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека в Ленинградской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицейские задержали в Воронежской области мужчину, который 24 года скрывался от правосудия за убийство группой лиц по предварительному сговору (частью 2 ст. 105 УК РФ). Преступник все это время находился в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, операция по его поимке проходила совместно сотрудниками петербургского управления уголовного розыска с коллегами из ОМВД России по Рамонскому району. 58-летнего мужчину удалось задержать у поселка ВНИИСС.

По версии следствия, убийство произошло в мае 1997 года в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти. Задержанный был вместе со своим знакомым. Они несколько раз ударили жертву по голове, а потом задушили веревкой.

– Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для последующей передачи в следственный отдел по городу Выборгу СУ СК РФ в Ленинградской области, – пояснили в петербургском главке.