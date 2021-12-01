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Общество1 декабря 2021 9:56

В Воронежской области умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

Общее число погибших приблизилось к девяти тысячам
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки в Воронежской области медики констатировали смерть еще 55 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии количество умерших от этой страшной болезни достигло 8907 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в среду, 1 декабря.

Между тем, постепенно снижается количество заболевших. За последние 24 часа положительные тесты на ковид получил 741 пациент. Также растет число выписавшихся из «красных зон» и амбулаторного лечения. Таких на утро среды было 407 человек.