В Воронежской области умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки в Воронежской области медики констатировали смерть еще 55 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии количество умерших от этой страшной болезни достигло 8907 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в среду, 1 декабря.

Между тем, постепенно снижается количество заболевших. За последние 24 часа положительные тесты на ковид получил 741 пациент. Также растет число выписавшихся из «красных зон» и амбулаторного лечения. Таких на утро среды было 407 человек.