Ехавший из Москвы в Донецк мужчина пропал в Воронеже

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помочь воронежцев в поисках 37-летнего Антона Устюгова. Он уехал из Москвы и направлялся в Донецк. Но перестал выходить на связь 7 ноября. Последний город, о котором он сообщал, был Воронеж. Добровольцы в соцсетях 1 декабря опубликовали ориентировку.

Известны приметы Антона Устюгова. Он ростом 170 см, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения был одет в синюю куртку, синие спортивные штаны, а также черные кроссовки и черную шапку. С собой он взял черную сумку.

Если вы что-либо знаете о его местонахождении, позвоните по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.