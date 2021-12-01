Работникам детсада под Воронежем выплатили 200 тысяч за сверхурочную работу

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
Сотрудникам детского сада №1 в Верхнехавском районе доплатили более 200 тысяч рублей за сверхурочные часы работы. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона 1 декабря.
Ранее нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки сотрудником ведомства. Было установлено, что в дошкольном учреждении не осуществлялся надлежащий учет сверхурочной работы. Из-за этого сотрудники получали зарплату не в полном объеме. После всех перерасчетов определилась сумма долга.
После полученного от Гострудинспекции предписания деньги – более 200 тысяч рублей – выплатили. Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности.