Работникам детсада под Воронежем выплатили 200 тысяч за сверхурочную работу

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сотрудникам детского сада №1 в Верхнехавском районе доплатили более 200 тысяч рублей за сверхурочные часы работы. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона 1 декабря.

Ранее нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки сотрудником ведомства. Было установлено, что в дошкольном учреждении не осуществлялся надлежащий учет сверхурочной работы. Из-за этого сотрудники получали зарплату не в полном объеме. После всех перерасчетов определилась сумма долга.

После полученного от Гострудинспекции предписания деньги – более 200 тысяч рублей – выплатили. Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности.