За сутки еще 18 850 воронежцев сделали прививки от ковида

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За 30 ноября в Воронежской области прививки от коронавируса сделали 18 850 человек. Из них порядка 8,3 тысячи получили первый компонент вакцины, дважды вакцинировались более 10,5 тысячи. Данными поделился региональный оперативный штаб 1 декабря.

Всего привилось в регионе уже более 1 млн 163,5 тысячи жителей. Причем двукратно вакцинировались более 89% – 1 млн 42,8 тысячи. А вот ревакцинацию успешно прошли 148 560 воронежцев.

Буквально накануне оперштаб принял решение о тестировании некоторых категорий граждан на ковид сразу перед прививками. Экспресс-тесты будут делать пожилым людям и беременным.