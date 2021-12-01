Новое клиентское пространство открыл Сбер в гипермаркете Воронежа

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Она расположена на территории ТРЦ Сити-парк «Град».Здесь можно получить консультацию по большинству финансовых и небанковских услуг от компаний Сбера, снять или внести наличные средства, протестировать устройства SberDevices, поговорить с голосовыми ассистентами семейства «Салют» и воспользоваться мультимедийным смарт-дисплеем SberPortal, отправить или получить посылку, выпить кофе или перекусить снеками из вендингового аппарата.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Изменяя собственный бизнес, мы предлагаем новые решения, чтобы быть ближе к клиенту, там, где это особенно востребовано и актуально. Именно поэтому мы запускаем подобные точки в торговых центрах и других местах удобных для пользователей. Уникальность созданного пространства в Воронеже заключается в максимальном количестве представленных сервисов.Это место притяжения, благодаря которому банк и компании нашей экосистемы становятся еще более доступными».

Подобные подразделения островного типа в городских гипермаркетах меньшего формата ранее были открыты в Новосибирске и Екатеринбурге.

Сервисы и продукты экосистемы Сбера пользуются все большим спросом со стороны клиентов банка. Ежемесячно жители Воронежской области совершают около 225 тысяч заказов посредством экосистемы Сбера. А при подключении подписок СберПрайм и СберПрайм+, можно получить широкий спектр нефинансовых продуктов и сервисов на более выгодных условиях.