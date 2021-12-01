Директора филиала воронежского лесничества осудили за злоупотребление полномочиями

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил к штрафу директора Давыдовского филиала КУ ВО «Лесная охрана» «Давыдовское лесничество» 53-летнего Игоря С. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В суде установили, что ответственный С. знал о том, что в Лискинском участковом лесничестве незаконно рубят деревья и при этом никаких мер не принял. А, наоборот, давал указания подчиненным не препятствовать этому. И вообще исключить территорию, где воровали лес, из маршрута проверочных объездов. В результате был причинен ущерб лесному фонду Воронежской области. Вырубили деревьев на немалую сумму – 615 тысяч рублей.

Директора суд приговорил к штрафу в 60 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности в органах госвласти и органах местного самоуправления на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Параллельно силовики расследуют уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Оно выделено в отдельное производство.

– По итогам расследования будет решаться вопрос о возмещении причиненного ущерба, – пояснили в облпрокуратуре.