В Воронежской области убившему пенсионерку из-за 10 рублей вынесли приговор

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В Лискинском районном суде поставили точку в резонансном деле о жестоком убийстве 59- летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ). Пенсионерку зверски зарезал 40-летний мужчина на пересечении улиц Крупской и Линейной. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, следует из материалов райсуда.

Напомним, ЧП случилось в Лисках около старого железнодорожного тоннеля утром 12 сентября 2020 года. Женщина пошла на почту, чтобы получить пенсию и по пути встретила пьяного рецидивиста. Тот попросил дать ему 10 рублей. Когда получил отказ, вытащил нож и набросился на жертву. Пенсионерка скончалась на месте от многочисленных травм в шею и руки. Как ранее сообщали в следственном управлении Воронежской области, злодей перерезал ей сонную артерию.

Вину свою подсудимый так и не признал. Тем не менее суд приговорил его к реальному сроку. Также с мужчины взыщут компенсацию морального вреда в пользу ближайших родственников погибшей. Мужу, сыну и дочери убитой мужчина должен будет выплатить по 1 млн рублей. Кроме того, он обязан возместить расходы на погребение в размере 55 тысяч.