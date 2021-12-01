В Воронеже ищут инвестора для реконструкции парка «Танаис»

Общественную территорию планируют разделить на три зоны: аттракционов, активного и тихого отдыха

Администрация Воронежа начала поиск инвестора для реконструкции крупного парка в Советском районе – «Танаиса». Он находится в упадке еще с 90-х годов, сообщили в мэрии.

По словам городских властей, этот инвестпроект привлекателен для бизнеса. Здесь затраты на создание киосков питания, кафе, аттракционов, туалета и прочих общественных объектов предварительно оцениваются в 55 млн рублей, но всегда можно воплотить в жизнь более интересные решения, не входящие в разработанную концепцию.

По предварительным подсчетам, на благоустройство этой общественной территории потребуется около 215 млн рублей и половина вложений инвестора будет возмещена через механизм капитального гранта. «Танаис» станет вторым общественным пространством после парка «Дельфин», где обновление проведут на основании концессионного соглашения.

Согласно концепции, общественную территорию планируют разделить на три зоны: аттракционов, активного и тихого отдыха. Здесь появится обновленная «Поляна сказок», велодорожка, качели и карусели, детские и спортивные площадки, скейтпарк, веревочный городок и многое другое.

Как неоднократно отмечал мэр Вадим Кстенин, для него возрождение парка – личная история. Там он практически вырастил своего сына.

– Поэтому и инвестора, который поможет возродить «Танаис», буду ценить как родного. Готов приложить все усилия, чтобы дать этой зеленой зоне второе рождение, буду курировать проект лично, и весь муниципалитет окажет бизнесу любое содействие. Мы берем на себя обязательства по самым сложным работам, которые требуют большого количества инженерных изысканий, согласований, получения технических условий - это вся инженерная инфраструктура. Концессионер будет вкладываться в благоустройство и в объекты, которые будут иметь коммерческую ценность для окупаемости инвестиций в договоренные сроки, – заявил градоначальник.